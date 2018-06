Berlin (AFP) In Berlin bahnt sich eine Volksabstimmung über die geplante Bebauung des Geländes des ehemaligen Flughafens Tempelhof an: Wie die Berliner Landeswahlleiterin Petra Michaelis-Merzbach am Dienstag mitteilte, reichte eine Intitiative rund 233.000 Unterschriften für ein Volksbegehren ein. Damit der Volksentscheid zustande kommt, müssen rund 174.000 davon gültig sein.

