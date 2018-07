Genf (AFP) Kinder, deren Rechte verletzt werden, können sich künftig direkt an die Vereinten Nationen wenden und damit Schutzmaßnahmen von Staaten erwirken. Durch die Unterschrift von Costa Rica als zehntem Land werde ein entsprechendes Protokoll der UN-Kinderrechtskonvention im April in Kraft treten können, teilte die UNO am Dienstag mit. Als Anlaufstelle wird ein Sonderausschuss aus 18 Experten eingerichtet.

