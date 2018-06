Köln (SID) - Mit dem 15. Heimsieg in Folge haben sich die Hamburg Freezers an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abgesetzt. Die Hanseaten feierten am Dienstag einen 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)-Erfolg gegen Red Bull München und liegen nun vier Punkte vor ihrem Verfolger Kölner Haie. Vier Siege im eigenen Stadion fehlen den Freezers noch, um den DEL-Rekord ihres Vorgängerklubs München Barons aus der Saison 1999/2000 einzustellen.

Titelverteidiger Eisbären Berlin sucht weiter nach seiner Form: Zwei Tage nach dem 7:3 beim Tabellendritten Krefeld Pinguinen erlitt das Team des umstrittenen Trainers Jeff Tomlinson gegen den Vierten Grizzly Adams Wolfsburg mit 3:4 (2:1, 1:2, x:x) einen erneuten Rückschlag und bleibt Neunter.

Schlusslicht Düsseldorfer EG feierte den 65. Geburtstag des Managers Walter Köberle mit dem zweiten Heimsieg in drei Tagen. Beim 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) gegen die Augsburger Panther gratulierte der achtmalige deutsche Meister seinem Urgestein mit einer großen Herrentorte auf dem Eis.

Die Freezers gerieten vor 6150 Zuschauern zunächst durch ein Tor von Nicholas Palmieri in Rückstand (11.). Doch die Nationalspieler Garrett Festerling (14.), Thomas Oppenheimer (17.), Jerome Flaake (41.) und David Wolf (60.) sicherten den Hamburgern den insgesamt 25. Saisonsieg. Seit dem 4. Oktober 2013 (0:4 gegen Augsburg) haben die Hanseaten nicht mehr zu Hause verloren.