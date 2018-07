Straßburg (AFP) Der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) durch Kleintransporter soll in der EU um gut ein Viertel reduziert werden. Dies ist das Ziel einer Richtlinie, die das Europaparlament am Dienstag in Straßburg unter Dach und Fach gebracht hat. Demnach dürfen neue Lieferwagen bis zu 3,5 Tonnen ab 2020 nur noch 147 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer ausstoßen. Derzeit liegt der Grenzwert bei 203 Gramm pro Kilometer. Auf den Kompromiss des neuen Grenzwertes hatten sich Unterhändler des Parlaments und der EU-Staaten vorab geeinigt, er kann damit in Kürze in Kraft treten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.