Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Michael Douglas (69) lässt sich erstmals auf eine Superhelden-Comicverfilmung ein.

Nach Mitteilung des Marvel-Unternehmens am Montag wird Douglas in dem geplanten "Ant-Man"-Abenteuer den Wissenschaftler Dr. Hank Pym spielen. Dieser kann mit Hilfe eines Serums auf Miniaturgröße schrumpfen und kämpft so, klein und flexibel, gegen das Böse. Hollywood-Komiker Paul Rudd soll den Comic-Charakter Scott Lang spielen, der ebenfalls seine Körpergröße wechseln kann.

Der britische Regisseur Edgar Wright ("Shaun of the Dead", "Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis") wird den Streifen inszenieren.

In die Kinos kommt der Ameisenmann erst in knapp zwei Jahren. "Ant-Man" ist eine Erfindung von Comic-Übervater Stan Lee.

Marvel.com

"Hollywood Reporter"