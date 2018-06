Nashville (SID) - Die Tennessee Titans aus der US-Football-Profiliga NFL haben Ken Whisenhunt (51) als neuen Trainer verpflichtet. Der ehemalige Headcoach der Arizona Cardinals wird Nachfolger des Anfang des Monats wegen Erfolglosigkeit entlassenen Mike Munchak. Die Titans hatten die Play-offs mit der Hauptrunden-Bilanz von sieben Siegen und neun Niederlagen verpasst.

Whisenhunt gehörte zuletzt zum Trainerteam der San Diego Chargers, die am Wochenende im Viertelfinale der Meisterrunde an den Denver Broncos gescheitert waren (17:24). Von 2007 bis 2012 war der frühere NFL-Profi Coach der Cardinals, sein größter Erfolg in dieser Zeit war der Einzug in den Super Bowl 2009. Das Finalspiel ging gegen die Pittsburgh Steelers verloren (23:27).