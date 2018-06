Paris (AFP) Nach der Enthüllung einer Liebesaffäre von Frankreichs Staatschef François Hollande ist bei seinen Sozialisten Kritik am Status der Première Dame laut geworden. "Das sind veraltete, überholte Praktiken, die abgeschafft werden sollten", sagte der Chef von Frankreichs Sozialisten im Senat, François Rebsamen, am Dienstag im Sender RTL. "Ich denke, es gibt in Frankreich keine Première Dame." Nötig sei eine "Reflexion über Rolle und Platz" der Frau an der Seite von Frankreichs Staatschef.

