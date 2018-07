Zürich (dpa) - Franck Ribéry hat bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2013 Cristiano Ronaldo den Vortritt lassen müssen. Der portugiesische Superstar von Real Madrid siegte am Abend bei der FIFA-Gala in Zürich vor Vierfachsieger Lionel Messi vom FC Barcelona und Bayern-Profi Ribéry. Auch der Welttrainer des Jahres 2013 wurde gewählt: Die Auszeichnung ging an Jupp Heynckes nach seinem Triple mit dem FC Bayern München. Silvia Neid gewann den Titel als beste Trainerin und Torfrau Nadine Angerer wurde zur besten Spielerin gekürt.

