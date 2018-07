Zürich (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat mit seinen direkten Finanzhilfen die Schallmauer von einer Millarde US-Dollar (rund 730 Millionen Euro) durchbrochen. Das gab die FIFA am Dienstag bekannt. Seit der Lancierung des "Programms Finanzielle Unterstützung FAP" im Jahr 1999 durch Präsident Joseph S. Blatter seien die Gelder hauptsächlich für Infrastruktur, Planung und Verwaltung, technische Entwicklung, nationale Frauen- und Männerwettbewerbe sowie den Jugendfußball verwendet worden.

"Was mit der ehrgeizigen Zielsetzung begonnen hat, alle Mitgliedsverbände und Konföderationen mit beispiellosen Mitteln zu unterstützen, um die Arbeit der FIFA zur weltweiten Förderung und Entwicklung des Fußballs voranzubringen und zu vollenden, ist nun bewährte Praxis, die die Fußballstrukturen auf allen Kontinenten verbessert und unseren Sport noch populärer gemacht hat", sagte Blatter. Die Milliarden-Marke wurde durch eine Zahlung an den Verband von Botswana erreicht.

"Nicht zuletzt dank des FAP können heute alle Fußball spielen, die dies wollen. Selbst unter schwierigsten Bedingungen, wie sie in Afghanistan und Somalia herrschen, hat das Programm sehr gute Resultate erzielt", so Blatter. Über weitere Förderprogramme hat die FIFA nach eigenen Angaben seit 1999 mehr als zwei Milliarden US-Dollar in die Entwicklungshilfe investiert.

Blatter hatte das Präsidentenamt des Fußball-Weltverbandes 1998 übernommen und ist seitdem dreimal wiedergewählt worden.