London (AFP) Die Regierungen in London und Washington haben Medienberichten zufolge der syrischen Opposition mit einem Stopp ihrer Unterstützung gedroht, sollte sie nicht an der Friedenskonferenz in Genf teilnehmen. Die USA und Großbritannien würden ihnen immer wieder sagen, sie müssten nach Genf gehen, sagte ein ungenannter Vertreter der Syrischen Nationalen Koalition, wie der britische Rundfunksender BBC und die Zeitung "The Guardian" am Dienstag berichteten. Andernfalls würde die bisherige Unterstützung nicht weiter geleistet werden.

