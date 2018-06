Herning/ (SID) - Titelverteidiger Dänemark hat bei der Handball-EM im eigenen Land wie Weltmeister Spanien vorzeitig den Einzug in die Hauptrunde perfekt gemacht. Der Gastgeber setzte sich in der Gruppe A gegen Österreich mit 33:29 (18:12) durch, Spanien zitterte sich in der Staffel B gegen Norwegen zu einem 27:25 (12:8)-Erfolg. Mit zwei Siegen in Folge führen beide Teams ihre Gruppen an.

Hinter den Spaniern genügte Island, EM-Dritter von 2010, bereits ein 27:27 (15:16) gegen Ungarn, um mit drei Punkten als Tabellenzweiter ebenfalls das Weiterkommen sicher zu haben. Mit acht Toren war der Kieler Aron Palmarsson bester Werfer der Partie.

In der Gruppe A traten die sieglosen Mannschaften aus Mazedonien und Tschechien nach einem 24:24 (10:11) auf der Stelle. Pavel Horak von den Füchsen Berlin war mit acht Toren bester Werfer der tschechischen Auswahl um den ehemaligen Welthandballer Filip Jicha (6 Treffer) vom THW Kiel.

Die jeweils drei besten Teams der vier Vierergruppen lösen das Ticket für die Hauptrunde.