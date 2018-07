Neu Delhi (AFP) Ein aggressiver Tiger hat im Süden Indiens mindestens drei Menschen getötet. In der betroffenen Gegend bleiben deshalb vorerst alle Schulen geschlossen, wie die Behörden des Bundesstaats Tamil Nadu am Dienstag mitteilten. Zuletzt habe der Tiger in der vergangenen Woche eine Frau getötet, die auf einer Teeplantage arbeitete. Insgesamt werde das Tier seit Beginn des Jahres für drei tödliche Angriffe auf Menschen verantwortlich gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.