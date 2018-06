Kuwait-Stadt (AFP) Wenn am Mittwoch in Kuwait die internationale Gemeinschaft zur zweiten Geberkonferenz für Syrien zusammenkommt, sind die Erwartungen hoch: 6,5 Milliarden Dollar (4,7 Milliarden Euro) wollen die Vereinten Nationen bei dem eintägigen Ministertreffen in Kuwait-Stadt für die rund 13,4 Millionen hilfsbedürftigen Opfer des jahrelangen Bürgerkriegs einsammeln. Nach UN-Angaben ist es der größte Spendenaufruf für eine einzelne humanitäre Krise in ihrer Geschichte. Sie forderte daher die Staatengemeinschaft auf, großzügig für die Betroffenen zu spenden.

