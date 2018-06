London (SID) - Läufer-Star Mo Farah (30) feiert in diesem Jahr sein Debüt im Marathon. Der zweimalige Olympiasieger aus England wird am 13. April in London erstmals die klassischen 42,195 Kilometer in Angriff nehmen. Das gaben die Veranstalter des Rennens am Dienstag bekannt.

"Ich kann es kaum erwarten. Mein Marathon-Debüt in meiner Heimatstadt zu geben, ist sehr speziell", sagte Farah, der den britischen Rekord (2:07:13 Stunden) anpeilen will: "Ich erwarte eines der härtesten Rennen meines Lebens."

Der britische Olympiaheld Farah, der 2012 in London Gold über 5000 und 10.000 m gewann, bekommt es bei seiner Premiere mit namhafter Konkurrenz zu tun. Unter anderem werden auch Olympiasieger und Weltmeister Stephen Kiprotich (Uganda) sowie Weltrekordhalter Wilson Kipsang (Kenia, 2:03:23) am Start sein. Farah hatte im Herbst 2013 bei einem Halb-Marathon erste Erfahrungen auf der Straße gesammelt.

Mit Spannung wird auch das Fernduell des dreifachen Weltmeisters mit Kenenisa Bekele erwartet. Der 31 Jahre alte Äthiopier hatte vergangene Woche angekündigt, am 6. April in Paris sein Marathon-Debüt zu geben.