Los Angeles (dpa) - US-Sängerin Ashlee Simpson will zum zweiten Mal heiraten. Simpson und ihr Freund Evan Ross, Sohn von Sängerin Diana Ross, gaben via Twitter ihre Verlobung bekannt. "Die Liebe meines Lebens hat Ja gesagt", schrieb Schauspieler und Sänger Ross in seiner Textnachricht. Er stellte ein Foto von sich und Simpson dazu. Offenbar hatte Ross beim Urlaub auf Hawaii um ihre Hand angehalten. Das Paar hatte sich im vorigen Sommer erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt. Simpson war zuvor mit Musiker Pete Wentz verheiratet. Sie haben einen Sohn namens Bronx Mowgli. Die Ehe wurde 2011 geschieden.

