Uruapan (AFP) Die mexikanische Regierung will die Bürgerwehren entwaffnen, die im Westen des Landes mit Gewalt gegen Drogenkartelle vorgehen. Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong forderte die Milizen am Montag auf, den Sicherheitskräften ihre Waffen zu übergeben. Die Bürgerwehren haben in ihrem Kampf gegen das Kartell der Tempelritter deren Hochburg in Apatzingan im Bundesstaat Michoacán umzingelt. Während ein Milizführer ankündigte, dem Aufruf der Regierung Folge zu leisten, lehnten mehrere andere Bürgerwehren ihre Entwaffnung ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.