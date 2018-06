Die mexikanische Regierung will die Bürgerwehren entwaffnen, die gewalttätig gegen Drogenkartelle vorgehen. Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong forderte die Milizen am Montag auf, den Sicherheitskräften ihre Waffen zu übergeben. Die Bürgerwehren hatten den Sitz des Tempelritter-Kartells in Apatzingán im Bundesstaat Michoacán umzingelt. Ein Milizführer kündigte an, dem Aufruf der Regierung zu folgen. Mehrere andere Bürgerwehren lehnten es ab, ihre Waffen niederzulegen.

Das Büro des Generalstaatsanwalts sagte, man habe elf Hubschrauber, 70 Ermittler und Polizeibeamte in die Region geschickt. In den vergangenen Monaten hatte die Regierung immer wieder Soldaten und Polizisten entsandt, die bislang aber nicht eingegriffen haben.

Nach den schweren Feuergefechten vom Wochenende kehrte am Montag wieder Ruhe in der Gegend ein. In Apatzingán, mit rund 100.000 Einwohnern die größte Stadt der Region, war fast jedes Geschäft geschlossen. Unter den Bewohnern kursierte eine Drohung des Drogenkartells, die gesamte Stadt niederzubrennen, sagte ein Sprecher der Diözese von Apatzingán.

Ein anderes Kartell soll die Bürgerwehren unterstützen

Am Sonntag hatten Hunderte Mitglieder einer Bürgerwehr die Stadt Nueva Italia eingenommen und die örtliche Polizei entwaffnet. Ziel war es, die Stadt aus der Kontrolle des Kartells zu befreien. Trotz Schusswechsels gab es nach offiziellen Angaben nur einen Verletzten.

Kritiker behaupten, die Bürgerwehren würden von einem rivalisierenden Kartell unterstützt. Die Regierung sagte, die Bürgerwehren bewegten sich außerhalb des Rechts. Sie tragen großkalibrige Waffen bei sich, die in Mexiko nur für den militärischen Einsatz zugelassen sind.