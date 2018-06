Los Angeles (dpa) - Superstar Jennifer Lopez (44) sehnt sich manchmal danach, Dinge zu tun, die für die meisten Menschen ganz normal sind. "Ich bin jahrelang nicht mit dem Zug gefahren", bekannte sie in der "Tonight-Show" am Montagabend.

Bei einem Videodreh in New York bekam sie kürzlich die Gelegenheit dazu: "Ich hatte richtig Lust, einfach in die Bronx zu fahren. Und wir haben es gemacht und es hat so viel Spaß gemacht!" Ein Foto zeigt Lopez, wie sie auf einem Bahnsteig wartet. Früher sei sie ganz oft mit dem Zug von der Bronx nach Manhattan gefahren: "Es sind fantastische Erinnerungen!"

Video der Jay-Leno-Show

Foto auf Instagram