Düsseldorf (dpa) - Trotz der Leistungsschwankungen der deutschen Wintersportler hält der Deutsche Olympische Sportbund am Medaillenziel für die Olympischen Winterspiele in Sotschi fest. Die Vorbereitung zeige Licht und Schatten. "Insgesamt sind wir aber auf dem richtigen Weg", sagte DOSB-Generaldirektor Michael Vesper in Düsseldorf bei der Vorstellung des Deutschen Hauses. Ziel sei es, wie in Vancouver 30 Medaillen zu holen oder zu übertreffen. Im Deutschen Haus im 560 Meter hoch gelegenen Krasnaja Poljana sollen Siege gefeiert und Niederlagen analysiert werden.

