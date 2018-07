Der französische Präsident François Hollande will sein Land mit einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik wieder wettbewerbsfähig machen. "Wenn Frankreich seinen Einfluss in der Welt und auf Kurs in Europa behalten will, muss es unbedingt seine wirtschaftliche Stärke wiedererlangen", sagte Hollande auf einer Pressekonferenz in Paris.

Um Unternehmen und Selbstständigen mehr Investitionen zu ermöglichen, sollten bis 2017 die Beiträge für die Familienkasse entfallen. Dies entspreche einer Entlastung in Höhe von 30 Milliarden Euro. Gleichzeitig werde der Staat die öffentlichen Ausgaben weiter zurückfahren.

Der 59-Jährige räumte auch Probleme in der Beziehung mit seiner Lebensgefährtin, der Journalistin Valérie Trierweiler ein, will sich aber vorerst nicht zu Zukunftsperspektiven äußern. Auf die Frage, ob Trierweiler noch Frankreichs Première Dame sei, sagte Hollande, er werde die Situation vor seinem Staatsbesuch in den USA am 11. Februar klären.

Er und Trierweiler durchlebten derzeit schmerzhafte Momente. Dies sei allerdings eine private Angelegenheit. "Jeder kann im Privatleben schwere Zeiten durchmachen", sagte Hollande. Über die Verletzung seiner Privatsphäre durch die Zeitschrift Closer sei er entrüstet, plane allerdings keine rechtlichen Schritte. Das französische Magazin hatte in der vergangenen Woche über eine angebliche Affäre des Staatschefs mit der 41 Jahre alten Schauspielerin Julie Gayet berichtet.



Trierweiler wird seit Bekanntwerden der Meldung in einem Krankenhaus behandelt. "Sie muss nach dem Schock, den sie erlitten hat, wieder Kräfte sammeln", hieß es aus ihrem Umfeld im Präsidentenpalast. Offiziell ist der Präsident seit 2010 mit Trierweiler zusammen. Sie begleitete Hollande unter anderem bei Staatsbesuchen.