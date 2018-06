Moskau (AFP) Ungarn will seine Atomstromerzeugung mehr als verdoppeln und hat zu diesem Zweck einen milliardenschweren Auftrag an Russland vergeben. Regierungschef Viktor Orbán und der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichneten am Dienstag in Moskau einen bilateralen Vertrag, dessen Gesamtinvestitionen sich laut der Zeitung "Népszabadság" auf das teuerste Projekt seit Ungarns EU-Beitritt im Jahr 2004 summieren. Der Geschäftswert des Abkommens über den Bau zwei neuer Reaktoren für Ungarns einziges Atomkraftwerk in Paks beläuft sich auf umgerechnet zehn Milliarden Euro.

