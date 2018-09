Stockholm (AFP) Die Arbeitsmigration aus Bulgarien und Rumänien bringt den westeuropäischen EU-Staaten einer schwedischen Studie zufolge mehr volkswirtschaftliche Vor- als Nachteile. In einer am Dienstag vorgestellten Untersuchung kommt der Wissenschaftler Joakim Ruist von der Universität Göteborg zu dem Ergebnis, dass die "derzeit in anderen europäischen Ländern geäußerten Ängste hinsichtlich der großen Lasten, die eine unbegrenzte Einwanderung aus Rumänien und Bulgarien für den Sozialstaat darstellen, unbegründet sind", wie es in einer Erklärung hieß.

