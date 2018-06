Saragossa (AFP) Nach dem Ausbruch einer neuen Schweinegrippe-Epidemie mit mehr als 40 Infektionsfällen im Norden Spaniens ist ein Mensch an der Krankheit gestorben: Der 76-Jährige erlag dem H1N1-Virus in einem Krankenhaus in Saragossa, wie die Regionalregierung von Aragón am Dienstag bekanntgab. Außer ihm wurden 43 weitere Patienten in Krankenhäusern der Region behandelt, 18 davon auf der Intensivstation. Die Betroffenen hatten nach Behördenangaben allesamt auf Grippeschutzimpfungen verzichtet und waren bereits durch andere Erkrankungen geschwächt.

