Mannheim (SID) - Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) verabschiedet am kommenden Dienstag (21. Januar) offiziell seine beiden Olympiasiegerinnen Fanny Rinne und Mandy Haase. In Mannheim bestreiten die beiden ehemaligen Nationalspielerinnen, die ihre Karrieren nach den Olympischen Spielen in London beendet hatten, gemeinsam mit alten Weggefährtinnen ein Spiel gegen die aktuelle DHB-Auswahl.

Rinne und Haase gewannen 2004 in Athen Olympia-Gold und holten zudem 2007 den ersten Europameisterschafts-Titel für ein deutsches Frauen-Hockeyteam.

Der DHB richtet das Abschiedsspiel gemeinsam mit dem beiden Mannheimer Klubs MHC und TSVM aus. Im "Rinne & Haase" Allstar-Team werden auch vier weitere "Golden Girls" zum Schläger greifen: Natascha Keller, Tina Bachmann, Louisa Keller (geb. Walter) und Denise Rutschmann (geb. Klecker). Im aktuellen Nationalteam, das sich in Mannheim auf die Hallen-EM 2014 (24. bis 26. Januar in Prag) vorbereitet, stehen in Julia Müller, Kim Platten, Nina Hasselmann, Lena Jacobi und Jana Teschke fünf amtierende Europameisterinnen. Die Partie in der TSVM-Halle beginnt um 19.30 Uhr.