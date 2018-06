Berlin (dpa) - Für Steuerbetrüger wird es schwieriger, mit einer Selbstanzeige straffrei davonzukommen. In ihrem Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD für strengere Vorgaben ausgesprochen. Jetzt wird es konkret: Nach heute bekanntgewordenen Vorschlägen sollen Steuersünder ihre Erklärungen künftig für die zurückliegenden zehn Jahre vollständig korrigieren, um straffrei auszugehen. Bisher ist die Wirksamkeit einer Selbstanzeige nur an Angaben zu unverjährten Steuerstraftaten geknüpft - was grundsätzlich fünf Jahre sind.

