New York (AFP) Bei erneuten Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen um die südsudanesische Stadt Malakal sind nach UN-Angaben dutzende Flüchtlinge verletzt worden. "Anscheinend kamen schwere Maschinengewehre und Panzer zum Einsatz", sagte ein UN-Sprecher am Dienstag in New York. Vereinzelte Schusssalven seien im benachbarten Flüchtlingslager der Vereinten Nationen eingeschlagen, wo nun mehrere dutzend verwundete Insassen behandelt würden. In dem Camp haben 20.000 Menschen Schutz vor den blutigen Gefechten in Malakal gesucht. Rebellen versuchen derzeit erneut, die Hauptstadt des ölreichen Bundesstaates Upper Nile im Landesnorden zurückzuerobern.

