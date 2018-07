Melbourne (SID) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat seinen Start bei den Australian Open in Melbourne kurzfristig abgesagt. Der Weltranglisten-23. aus Augsburg laboriert an Oberschenkelproblemen, Aufschluss über die Verletzung soll ein MRT geben. "Ich denke, es ist mindestens eine Zerrung, wenn nicht mehr", sagte Kohlschreiber, der auch um seinen Einsatz im Davis Cup gegen Spanien (31. Januar bis 2. Februar) in Frankfurt bangt.

"Das ist schon ziemlich bitter, weil ich mich gut gefühlt hatte", sagte der 30-Jährige: "Es ist irgendwas zwischen Frust und Trauer." Bereits am Tag zuvor hatte in Tommy Haas die deutsche Nummer eins ihre Auftaktbegegnung wegen einer Schulterverletzung aufgeben müssen. Davis-Cup-Teamchef Carsten Arriens hofft dennoch auf einen Einsatz seiner beiden Spitzenspieler, bis zum kommenden Dienstag muss er den Kader für die Erstrundenpartie bekannt geben. "Jetzt wird es eng", bekannte Arriens.

Kohlschreiber hatte sich bereits im vergangenen Jahr am rechten Oberschenkel verletzt. Beim Davis Cup in Argentinien zog er sich einen Muskelbündelriss zu. "Es fühlt sich so ähnlich an wie die Verletzung, die ich im letzten Jahr hatte", sagte Kohlschreiber: "Deswegen bin ich extrem vorsichtig."