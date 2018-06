Hamburg (dpa) - Bei der Untersuchung von 82 Kleidungsstücken für Kinder hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace zahlreiche schädliche Chemikalien nachgewiesen. Sowohl in Kinderschuhen und Sportkleidung als auch in Edeltextilien bekannter Hersteller wurden Weichmacher und als krebserregend geltende Stoffe gefunden. In den gemessenen Konzentrationen seien sie zwar nicht gefährlich, so Greenpeace, aber: Problematisch für die Umwelt sei die Produktion. Flüsse und Trinkwasser in den Herstellerländern würden verunreinigt.

