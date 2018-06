Friedberg (dpa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Friedberg in Hessen sind am Morgen zehn Lastwagen und drei weitere Fahrzeuge ineinander gekracht. Ein Mensch wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt, vier weitere leicht, wie ein Sprecher der Polizei in Gießen sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge platzte einem Laster ein Reifen, wodurch er ins Schleudern geriet und sich quer stellte. Die Unfallstelle erstreckt sich über knapp 100 Meter. Bis zur Räumung der A 5 könnten mehrere Stunden vergehen. Im Berufsverkehr kommt es deshalb zu erheblichen Behinderungen.

