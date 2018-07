Friedberg (dpa) - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 5 bei Friedberg in Hessen sind 12 Lastwagen und 1 Auto ineinandergekracht. Ein Mensch wurde bei der Karambolage rund 30 Kilometer nördlich von Frankfurt schwerst verletzt, ein weiterer leicht, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst waren die Zahlen etwas anders angegeben worden. Die Autobahn in Richtung Frankfurt musste stundenlang gesperrt werden. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es in beiden Richtungen zu erheblichen Behinderungen, die Ausweichstrecken waren überlastet.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein Lastwagen ins Schleudern und stellte sich quer, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. Bei Nebel fuhren andere Fahrzeuge, die vermutlich den nötigen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatten, in die Unfallstelle. Diese erstreckte sich schließlich über rund 100 Meter. Unter den 12 Lastwagen seien zwei Kleinlaster gewesen.

Die Räumung der A 5 dauerte viele Stunden. "Wir müssen das Feld von vorne bis nach hinten abarbeiten. Es ist ein Wunder, dass bei diesem Chaos nicht mehr passiert ist", sagte der Stadtbrandinspektor der Stadt Friedrichsdorf, Ulrich Neeb. Viele Lastwagen hätten sich quergestellt und könnten nur mit Seilwinden auseinandergezogen werden. Das Bergungsgerät musste teilweise zu Fuß 500 Meter weit an die Unfallstelle gebracht werden.

Auch zwei Spuren der Gegenfahrbahn in Richtung Norden wurden zeitweise gesperrt, damit die Rettungsfahrzeuge an den Unfallort heranfahren konnten. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde am Mittag auf etwa 250 000 Euro geschätzt.