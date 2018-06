Washington (AFP) Nach dem Irrflug einer Passagiermaschine in den USA hat die Fluglinie Southwest Airlines die beiden Piloten vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Die Suspendierung gelte bis zum Abschluss der Untersuchung des Zwischenfalls, teilte Southwest Airlines am Montag mit. Die aus Chicago kommende Maschine mit 124 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern war am Sonntagabend statt auf dem Flughafen von Branson im Bundesstaat Missouri auf dem gut elf Kilometer entfernten Airport von Taney County gelandet.

