Los Angeles (AFP) Bei einer Schießerei in einer Schule im US-Bundesstaat New Mexico ist am Dienstag Medienberichten zufolge mindestens ein Kind verletzt worden. Der Sender KRQE berichtete von einem 14-jährigen Opfer, das nach Angaben eines Krankenhausmitarbeiters mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden sei. Der Fernsehsender Fox News meldete unter Berufung auf die Polizei, es habe drei Verletzte gegeben.

