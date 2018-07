Washington (AFP) Internetnutzer in den USA könnten für eine schnelle Datenübertragung künftig stärker zur Kasse gebeten werden. Ein US-Bundesberufungsgericht in Washington kippte am Dienstag Vorschriften der Aufsichtsbehörde FCC zur sogenannten Netzneutralität, also die Gleichbehandlung aller Datenpakete und Webinhalte durch Internetanbieter. Geklagt hatte der US-Telekommunikationsriese Verizon.

