Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama plant ein Treffen mit Papst Franziskus. Obama werde mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche "in naher Zukunft" zusammenkommen, erklärte sein Sprecher Jay Carney am Dienstag in Washington. Der Präsident freue sich auf die Begegnung. Einzelheiten nannte das Weiße Haus aber noch nicht. Im Sommer 2009 hatte sich Obama mit Franziskus' deutschem Vorgänger Benedikt XVI. im Vatikan getroffen.

