Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat sich vor neuen Konjunkturdaten stabil über der Marke von 1,36 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3660 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Ein Dollar war im Gegenzug 0,7317 Euro wert. Heute könnten neue Wirtschaftsdaten frische Impulse liefern. Im Euroraum werden Zahlen zur Industrieproduktion erwartet, in den USA geben die Einzelhandelsumsätze Hinweise auf den Konsum der privaten Haushalte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.