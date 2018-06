Bangui (AFP) Nach dem Rücktritt des zentralafrikanischen Staatschefs Michel Djotodia angesichts der blutigen Unruhen in seinem Land soll am Samstag ein neuer Übergangspräsident bestimmt werden. Bis Donnerstag sollten die Kandidaturen registriert werden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus dem Büro des Nationalen Übergangsrats. Dieser fungiert in der Zentralafrikanischen Republik derzeit als Parlament und soll den Übergangspräsidenten wählen. Den detaillierten Zeitplan will der Rat den Angaben zufolge am Mittwoch beschließen.

