Kairo (AFP) Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen ist in Ägypten am Mittwoch die zweitägige Abstimmung über die neue Verfassung fortgesetzt worden. In der Hauptstadt Kairo war die Beteiligung am Morgen zunächst gering, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Insgesamt wurde aber mit Zustimmung für das umstrittene Grundgesetz gerechnet, das Fortschritte bei Bürger- und Frauenrechten enthält, zugleich aber auch die Stellung der Streitkräfte in der Politik stärkt.

