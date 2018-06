Kabul (AFP) Der afghanische Präsident Hamid Karsai hat die USA für den Tod von acht Zivilisten durch einen Luftangriff verantwortlich gemacht. Bei dem Bombardement im Distrikt Siahgird in der östlichen Provinz Parwan seien in der Nacht zu Mittwoch sieben Kinder und eine Frau getötet worden, erklärte Karsais Büro in der Hauptstadt Kabul. Ein Zivilist sei zudem verletzt worden.

