Berlin (dpa) - Die deutschen Bauern gehen "verhalten optimistisch" in ihr Branchentreffen, die weltgrößte Agrarmesse Grüne Woche. Sowohl Viehhalter als auch Ackerbauern gingen mit guten Aussichten in das neue Jahr, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied in Berlin. Die gute Lage an den Agrarmärkten spiegele sich in der Beteiligung an der Grünen Woche: Mit 1650 ist die Ausstellerzahl so hoch wie seit 15 Jahren nicht. Rukwied warf einem Teil der Kritiker der Landwirtschaft vor, sie diffamierten die Bauern und schürten bewusst Ängste.

