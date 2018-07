Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet im Februar, ob erwachsene Kinder für Heimkosten ihrer Eltern auch dann haften müssen, wenn die Eltern den Kontakt zu ihnen seit langem abgebrochen haben. Dies teilte das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe mit. In der mündlichen Verhandlung hatte der Familiensenat zuvor klargestellt, dass Eltern, die den Kontakt zu ihren Kindern kontinuierlich verweigern, die "familienrechtliche Solidarität" aufgeben und wegen solch einer "vorsätzlichen schweren Verfehlung" den Anspruch auf Elternunterhalt verlieren könnten.

