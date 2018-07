Los Angeles (dpa) - Der Western "Lone Ranger" mit Johnny Depp und der Science-Fiction-Film "After Earth" mit Will Smith zählen zu den schlechtesten Filmen des Jahres. Das glauben zumindest die Juroren von Hollywoods meistgefürchtetem Preis, den "Goldenen Himbeeren". Bei den männlichen Hauptrollen kann es neben Depp auch Ashton Kutcher oder Adam Sandler treffen. Für gleich drei Filme ist Sylvester Stallone als schlechtester Hauptdarsteller vorgeschlagen. Große Namen gibt es auch in der Kategorie "Schlechteste Hauptdarstellerin": Lindsay Lohan, Selena Gomez und Halle Berry.

