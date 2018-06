Köln (SID) - Die deutschen Basketball-Bundesligisten haben ihre starke Form bestätigt und bleiben in der Zwischenrunde des Eurocups ungeschlagen. Neben Meister Brose Baskets Bamberg fuhren auch Pokalsieger Alba Berlin und ratiopharm Ulm am Mittwoch jeweils den zweiten Sieg ein und setzten sich in ihren Gruppen an die Spitze.

Bamberg feierte in der Gruppe J mit dem 83:72 (47:34) gegen Dinamo Basket Sassari den ersten Sieg gegen ein italienisches Team seit 2005. Alba gewann in Gruppe N bei Radnicki Kragujevac aus Serbien 85:75 (71:71, 34:40) nach Verlängerung. Ulm gelang in Gruppe I ein 106:97 (54:32)-Erfolg beim dreimaligen italienischen Meister Pallacanestro Cantu.

Bei Bamberg überragten der zuletzt formstarke Topscorer Anton Gavel (21 Punkte) und NBA-Rückkehrer Elias Harris (15). Für Alba, das den elften Pflichtspielsieg in Folge feierte, war Clifford Hammonds mit 21 Punkten bester Schütze. Bei Ulm überzeugte Topscorer Edgar Sosa (24).