Brüssel (AFP) Das vom chronischen Sprachenstreit geprägte Belgien hat jetzt einen "Nationalen Dichter". Der flämische Poet Charles Ducal solle die Rolle eines Brückenbauers zwischen den Sprachgruppen übernehmen, berichteten mehrere belgische Medien am Mittwoch. In den nächsten zwei Jahren wird Ducal demnach jährlich mindestens sechs Gedichte verfassen, die jeweils in den drei Landessprachen - Niederländisch, Französisch und Deutsch - veröffentlicht werden.

