Frankfurt/Main (dpa) - Der Höhenflug an den Börsen hält an: Der Dax überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 9700 Punkten. Die positiven Konjunkturaussichten der Weltbank für die globale Wirtschaft löste einen Kursaufschwung an den Weltbörsen aus. Der deutsche Leitindex wurde zum Handelsschluss um 2,03 Prozent auf 9733 Punkte in die Höhe getrieben. Der Euro gab nach. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3606 Dollar fest.

