Frankfurt/Main (dpa) - Positive Vorgaben haben den Dax am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch getrieben. Auch die Meldung, dass die Aussichten für die globale Wirtschaft nach Einschätzung der Weltbank so gut sind wie lange nicht mehr, sorgte für freundliche Stimmung.

Bei 9678 Punkten notierte der deutsche Leitindex so hoch wie noch nie in seiner Geschichte. Zuletzt stand er 1,34 Prozent höher bei 9669 Punkten.

Auch die anderen Indizes präsentierten sich in guter Verfassung. Der MDax gewann zur Wochenmitte 0,72 Prozent auf 16 827 Punkte und markierte bei 16 860 Punkten ebenfalls den höchsten Stand seiner Geschichte. Für den TecDax ging es um 1,44 Prozent auf 1245 Punkte nach oben - zuletzt hatte sich der Auswahlindex vor zwölf Jahren so stark gezeigt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,74 Prozent.

Die Aussagen der Weltbank hätten das Vertrauen der Anleger gestärkt, dass die Weltwirtschaft 2014 selbst bei einer strafferen Geldpolitik der großen Notenbanken weiter Fahrt aufnehme, schrieb Händler Markus Huber vom Vermögensverwalter Peregrine & Black. Es gebe keinen Grund, warum es nicht weiter aufwärtsgehen sollte, meinte Händler Jordan Hiscot vom Londoner Broker Gekko Markets. Er verwies auf die allgemeine Stimmungsaufhellung angesichts der anziehenden Konjunktur insbesondere in den europäischen Ländern.

Die Aktien von Luftfahrtunternehmen profitierten von der Hoffnung auf eine Aufhebung des Nachtflugverbotes an den wichtigsten deutschen Flughäfen. An der Dax-Spitze gewannen Lufthansa-Papiere 4,56 Prozent auf 18,565 Euro, während Fraport-Aktien mit plus 2,14 Prozent zu den Favoriten im MDax gehörten.

Das vom Flughafenbetreiber angestrebte Passagierplus in Frankfurt sah ein Börsianer im Rahmen bisheriger Aussagen. Einem Bund-Länder-Papier zufolge, über welches das "Handelsblatt" berichtete, sollten Bund und Länder künftig gemeinsam festlegen, "welche Flughäfen von besonderer nationaler Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland sind".

Beim Versorger RWE wirkte laut einem Analysten das durch das Bundesverwaltungsgericht bestätigte Biblis-Urteil positiv nach - die Aktien gewannen 3,19 Prozent. Demnach ist die Stilllegung des Atomkraftwerks Biblis durch das Land Hessen in ihrer damaligen Form rechtswidrig gewesen. Beim Salz- und Düngemittelhersteller K+S machten Händler die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Kalipreise für das Kursplus von 3,80 Prozent verantwortlich.

Dagegen büßten die Deutsche-Börse-Titel am Dax-Ende 1,12 Prozent ein. Mit strikteren Regeln für den Handel an Rohstoffmärkten und für den Hochfrequenzhandel wollen die EU-Staaten künftig Exzesse an den Börsen und Spekulationen mit Nahrungsmitteln eindämmen. Die Vertreter der Regierungen, des Europaparlaments und der EU-Kommission einigten sich auf eine neue Finanzmarktrichtlinie (MiFid II). Ein Börsianer sagte, insbesondere der Hochfrequenzhandel sei eine lukrative Einnahmequelle für den Börsenbetreiber. Entsprechend negativ wirke die Einigung.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,53 Prozent am Vortag auf 1,54 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 132,88 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,04 Prozent auf 140,55 Punkte. Der Euro fiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3606 (Dienstag: 1,3667) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7350 (0,7317) Euro.