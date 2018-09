Berlin (AFP) Am Rande der Berliner Modemesse Fashion Week Berlin hat ein Mann Tierschützer attackiert, die gegen die Vorführungen von Pelzen protestierten. Nach Angaben der Berliner Polizei griff der Mann am Mittwoch auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor die Aktivisten des Deutschen Tierschutzbüros an und verspritzte mit einer Plastikpistole "eine stark übelriechende Flüssigkeit". Dabei handelte es sich nach Angaben eines Sprechers vermutlich um Buttersäure. Der mutmaßliche Täter wurde wegen gefährlicher Körperverletzung vorläufig festgenommen.

