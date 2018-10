Brüssel (AFP) Die Bundesregierung drängt die EU-Kommission zu einem verbindlichen Ziel beim Ausbau der erneuerbaren Energien. "Deutschland will ein verbindliches Ziel", sagte ein EU-Diplomat am Mittwoch in Brüssel. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace erklärte, dass "nur verbindliche Ziele funktionieren". Kommenden Mittwoch will die EU-Kommission ein Paket zur Energie- und Klimapolitik vorstellen.

