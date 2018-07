Frankfurt/Main (AFP) Ein 25 Jahre alter Mann hat sich am Mittwoch in Frankfurt am Main mit einer 18-jährigen Geisel in einer Wohnung verschanzt. "Wir gehen davon aus, dass der Täter bewaffnet ist", sagte eine Polizeisprecherin am Abend der Nachrichtenagentur AFP. Bei der Geisel handele es sich offenbar um die Ex-Freundin des Mannes.

