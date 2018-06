München (AFP) Im Alter von 39 Jahren erfüllt sich für Schauspielerin Stefanie Stappenbeck ihr Kinderwunsch. Als sie sich im vergangenen Jahr gewünscht habe, ein Baby zu bekommen, hätten ihre Freunde sie ausgelacht, "denn in meinem Alter kann man ja eine Schwangerschaft nicht mehr so einfach planen", sagte Stappenbeck der Zeitschrift "Bunte" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch. Aber sie sei optimistisch gewesen. Das Kind, ein Mädchen, soll im März zur Welt kommen. Vater ist der 37-jährige Musiker Christopher Farr, mit dem die Schauspielerin in Berlin lebt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.