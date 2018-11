Düsseldorf (AFP) Formel-1-Boss Bernie Ecclestone will offenbar den Nürburgring kaufen. "Wir haben ein Angebot gemacht und wir warten nun, ob es akzeptiert wird", sagte Ecclestone in einem gemeinsamen Interview des "Handelsblatts" (Donnerstagsausgabe) und der "Wirtschaftswoche". Er hoffe auf eine positive Entscheidung "schon in den nächsten Wochen". Genauere Angaben zu seinem Angebot wollte Ecclestone nicht machen.

